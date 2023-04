(ANSA) - BRASILIA, 13 APR - Time ha scelto il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva come una delle 100 personalità più influenti al mondo.



La rivista americana ha pubblicato un articolo dell'ex vicepresidente degli Usa, Al Gore, dove si sottolinea come Lula sia stato eletto presidente nel 2022 contro Jair Bolsonaro, assumendo l'impegno di difendere la democrazia, la giustizia, l'ambiente e la biodiversità.



"Dopo anni di distruzione e degrado ambientale sanciti dallo Stato, la popolazione brasiliana ha scelto un nuovo percorso, scegliendo un campione del clima", ha affermato Gore, secondo cui "la leadership di Lula sarà essenziale per questo decennio decisivo per l'azione climatica".



Lula è stato inserito da Time nella sezione "leader" insieme agli omologhi Joe Biden (Stati Uniti), Olaf Scholz (Germania) e all'ex 'first lady' dell'Ucraina, Olena Zelenska. (ANSA).