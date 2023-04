(ANSA) - MILANO, 05 APR - Dopo il successo della prima edizione, lanciata nel 2022, riparte il programma In Action Esg Climate, promosso dalle compagnie Vita della divisione insurance di Intesa Sanpaolo (Intesa Sanpaolo Vita, Intesa Sanpaolo Life, Fideuram Vita), in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center.



L'obiettivo è quello di fornire un sostegno economico concreto ad imprese italiane, che sapranno presentare progetti in grado di accelerare la transizione ecologica e creare un mondo più verde e sostenibile. La prima edizione del 2022 aveva raccolto più di 80 proposte da parte di Pmi e start up e le tre realtà vincitrici, grazie al contributo ottenuto, hanno potuto consolidare e sviluppare le proprie idee di business in tema Esg e sostenibilità ambientale, conseguendo risultati industriali, tecnologici e finanziari e anche ulteriori riconoscimenti.



Quest'anno, l'iniziativa premierà altre tre imprese italiane che presenteranno progetti innovativi sul fronte della transizione verde.



"La prima edizione del progetto In Action Esg Climate ci ha permesso di sostenere tre realtà imprenditoriali nella realizzazione dei loro progetti di transizione ecologica, creando valore per il nostro Paese", afferma Nicola Maria Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile della divisione insurance di Intesa Sanpaolo. "Con grande entusiasmo, quindi, riproponiamo - aggiunge - l'iniziativa, per essere ancora una volta in prima linea nel supportare l'innovazione e la rivoluzione green - due temi chiave del Pnrr - non solo attraverso la nostra azione di assicuratori ed investitori, ma anche tramite progetti specifici, con impatti reali sulla nostra comunità". (ANSA).