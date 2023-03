(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAR - La scorsa notte, gli attivisti dei 'Tyre Extinguishers' hanno sgonfiato le gomme di quasi duecento Suv tra Bruxelles e Ghent per richiamare l'attenzione sull'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato da questo tipo di veicoli. Il movimento degli 'sgonfiatori' di pneumatici è nato nel Regno Unito, e si è diffuso in Belgio in poco tempo, a causa dell'alta diffusione dei Suv nel Paese, dove la quota di mercato di questa tipologia di veicoli è passata dal 25,9% al 41,9% negli ultimi cinque anni.



Il collettivo belga chiede al governo di impedirne la circolazione nelle città e regolamentarne la commercializzazione, vietando la pubblicità e tassando le automobili in base al loro peso. (ANSA).