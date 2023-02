Cuba: esperti, il periodo di siccità sarà più lungo nel 2023

(ANSA) - L'AVANA, 18 FEB - A Cuba, l'Istituto nazionale delle risorse idrauliche (Inrh) ha avvertito oggi che il periodo annuale di siccità sull'isola - che normalmente va da novembre ad aprile - durerà più a lungo nel 2023 e interesserà un settore più ampio della popolazione.



Secondo le statistiche ufficiali, sono attualmente quasi 270mila le persone con problemi dovuti all'approvvigionamento di acqua potabile nel Paese di poco più di 11 milioni di abitanti.



Le piogge, solitamente scarse durante la stagione secca, sono diminuite più del normale nella fase attuale, secondo Inrh. Le precipitazioni nazionali accumulate fino al 13 febbraio sono state di 5,2 millimetri, che rappresentano solo il 28% della media storica.



Il rapporto Inhr ha aggiunto che in 134 comuni le piogge sono state inferiori al 50% della media, la maggior parte in località delle province di Pinar del Río e Matanzas, nella zona ovest, a Cienfuegos e Ciego de Avila, nella regione centrale, e a Camagey, Las Tunas e Granma, a est.



Alla fine della seconda settimana di febbraio, le riserve per tutti gli usi che possiede il Paese sono diminuite di 156,3 ettometri cubi della loro capacità di riempimento e tutte le province hanno presentato una diminuzione dei loro stoccaggi.



(ANSA).