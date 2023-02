Clima: Corte Conti Ue, Alleanza mondiale ha fallito su fondi

(ANSA) - BRUXELLES, 15 FEB - L'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico avviata dall'Ue non è stata all'altezza delle aspettative. Sono le conclusioni della Corte dei conti europea, che ha dedicato una relazione all'iniziativa avviata nel 2007 dall'Unione per sostenere in via di sviluppo nella lotta al cambiamento climatico.



La Corte ha riscontrato che l'iniziativa non ha misurato i miglioramenti della situazione dei beneficiari, né ha prestato sufficiente attenzione alle necessità dei soggetti più colpiti.



Gli aiuti, circa 729 milioni di euro in due fasi distinte, non sono sempre arrivati ai destinatari giusti.



L'Alleanza, inoltre, ha fallito anche nell'attirare finanziamenti aggiuntivi da privati e Stati membri e nell'affermarsi come iniziativa riconosciuta a livello globale.



Ha fornito sostegno a oltre 80 paesi, ma "non era granché conosciuta nei paesi in via di sviluppo né all'interno dell'Ue", spiega una nota della Corte dei Conti. (ANSA).