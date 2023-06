(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Proprio nel settore idrico l'amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo ha sottolineato come la trasformazione digitale può giocare un "ruolo strategico". A suo dire infatti "consente di monitorare l'andamento in tempo reale della rete e il suo controllo da remoto, così da rendere ancora più efficiente il servizio". "A Caserta - ha spiegato - dove il Gruppo gestisce il servizio, questi due fattori ci hanno permesso di ridurre rapidamente di 10 punti percentuali le perdite semplicemente digitalizzando uno dei punti di prelievo dell'acqua da immettere in rete".



"Continuiamo a raccogliere i dati di funzionamento di reti e impianti - ha aggiunto - così da migliorarne continuamente le performance". (ANSA).