(ANSA) - ROMA, 05 MAG - La prima cabina di regia sulla siccità e l'emergenza idrica è "andata molto bene", secondo i nuovo commissario straordinario Nicola Dell'Acqua. "Stiamo acquisendo i dati, i ministeri sono molto organizzati e hanno tutti i dati. Quindi adesso cercheremo di metterli a posto ed elaborarli, altro in questo momento non posso dirvi", dice Dell'Acqua lasciando Palazzo Chigi. "Le riunioni saranno scadenzate, continue e scadenzate", aggiunge poi rispondendo ai giornalisti e alla domanda su quali siano le sue priorità Dell'Acqua risponde: "i ministeri hanno in mente le priorità. Il punto da cui partire, secondo lui, "è il perfetto coordinamento con i ministeri". (ANSA).