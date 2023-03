Siccità: Comuni,invaso Val d'Orcia positivo pure per turismo

(ANSA) - SIENA, 01 MAR - "Un fatto molto positivo. La finalizzazione del finanziamento prevede la realizzazione dell'opera o la sua dismissione a seguito di una preliminare verifica di fattibilità dell'intervento". Così Claudio Galletti, sindaco di Castiglione d'Orcia (Siena), Comune capofila dell'ambito turistico della Val d'Orcia sul finanziamento di un milione di euro per la realizzazione di uno studio di fattibilità sull'invaso di San Piero in Campo di Radicofani. "E' un intervento importante per la cui realizzazione si stimano risorse per oltre 50 milioni di euro - aggiunge Galletti - .



Un'opera che va guardata con un occhio particolarmente attento: da una parte disponibilità e grande attenzione e verifica dello stato dei manufatti; dall'altro, per quello quello che potrebbe essere l'impatto sul paesaggio, il suo corretto inserimento ambientale e che non ci faccia arretrare sul tema della sostenibilità". "Trattandosi di un'opera importante - aggiunge - ho già sentito in via informale il ministero dei Beni culturali ed è chiaro che dovrà essere sottoposta a tutti i passaggi previsti ma l'investimento è così importante che dovrà essere coinvolta anche la Commissione di Parigi che tutela il patrimonio dell'umanità Unesco". (ANSA).