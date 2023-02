Omnibus: Mattiussi, dimezzati costi per utilizzo dell'acqua

(ANSA) - TRIESTE, 16 FEB - Dimezzati i costi per le attività produttive e commerciali che prelevano e utilizzano acqua proveniente dalle falde. Lo prevede un emendamento presentato da Franco Mattiussi, capogruppo di Forza Italia, sottoscritto dalla collega di partito Mara Piccin e dal capogruppo di Progetto Fvg Mauro Di Bert, approvato dal Consiglio regionale mercoledì sera con il via libera alla legge Omnibus, come rende noto lo stesso Mattiussi.



"Si tratta di una misura che sana una situazione fortemente penalizzante per le nostre piccole attività e rimasta pendente dalla scorsa legislatura. Nonostante una lunga serie di proclami di esponenti politici di sinistra della bassa friulana, nessuno aveva mai provveduto all'emanazione di un decreto per abbattere i costi dell'acqua, sia per uso potabile che per altre finalità.



Finalmente, diamo una soluzione a un problema annoso, andando a mitigare le spese e gli oneri a carico delle attività commerciali e produttive", spiega Mattiussi in una nota. La misura sarà efficace dalla pubblicazione della legge regionale 3 del 2018; "dal primo gennaio 2023, invece, è scattato l'esonero totale dei costi. Si tratta dell'ennesimo provvedimento volto a fronteggiare l'aumento delle spese per acqua, luce e gas.



Abbiamo stanziato 150mila euro per dare una copertura finanziaria a questo provvedimento", ha concluso. (ANSA).