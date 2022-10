Wedding: Oliviero, istituzioni al fianco del settore

(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - NAPOLI, 12 OTT - ''L'istituzione deve avere un atteggiamento propulsivo e di sostegno verso un settore che in Campania è il motore di diverse iniziative e che esce dalla durissima pandemia da covid. Questa iniziativa serve per mettere in campo la promozione di queste attività che per l'economia regionale hanno un grande valore''. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, intervenuto alla tavola rotonda 'Il destination wedding e il wedding tourism come volano per l'economia della Campania', promossa dall'Associazione Italiana Wedding Planner e dall'Associazione Ateneo del Wedding, con il patrocinio del Consiglio regionale della Campania. Mondo del wedding che da oggi e fino al 15 ottobre si ritroverà a Bacoli per un confronto tra professionisti esperti nell'organizzazione del matrimonio, provenienti da tutta Italia. Un evento che mira a promuovere il territorio flegreo ed è organizzato dall'Associazione Italiana Wedding Planner e dall'associazione Ateneo del Wedding. Secondo i numeri riferiti, il settore del wedding costituisce il 3 per cento del Pil a livello nazionale. ''Il covid - ha detto Clara Trama, presidente dell'Associazione Wedding Planner - ha fatto capire l'importanza delle competenze certificate perché durante la pandemia sono state tantissime le spose che si sono rivolte alla nostra associazione perché erano state abbandonate da pseudo wedding planner. La Campania si contraddistingue per la sua incredibile accoglienza e per scenari unici - ha aggiunto - il wedding planner rappresenta un collante tra il territorio e i nostri partner lavorativi perché siamo promotori del territorio, noi facciamo lavorare il territorio e puntiamo sempre più alla realizzazione di matrimoni a impatto zero''. Durante l'incontro l'assessore regionale alle Attività produttive, Marchiello, ha sottolineato che sono ''innumerevoli le realtà che ruotano attorno alla realizzazione di un matrimonio e pertanto è importante accompagnare l'intero settore che può ancora crescere anche in virtù delle nostre bellezze che non si devono limitare alla costiera amalfitana e sorrentina o alle nostre isole ma puntando anche sulle Certose e sui tanti castelli disseminati sul territorio. Noi siamo al loro fianco per migliorare''.

(ANSA).