Due tappe dei 'Percorsi del benessere' a Capodimonte

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Un percorso in laboratorio alla scoperta degli animali della fattoria e un altro volto a conoscere la sicurezza alimentare: sono i due appuntamenti organizzati dall'Asl Napoli 1 Centro nell'ambito dei 'Percorsi di Salute e Benessere' per martedì 14 e mercoledì' 15 giugno nella fagianeria del bosco di Capodimonte a Napoli dalle 9 alle 14. Nel primo caso, martedì, sarà un'equipe multidisciplinare del presidio ospedaliero veterinario dell'Asl Napoli 1 a guidare gli ospiti alla scoperta degli animali della fattoria. Il giorno dopo un'equipe del Cripat (Centro di riferimento regionale per la sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva delle produzioni agro alimentari tradizionali) a guidare gli ospiti alla scoperta degli alimenti di origine animale e alla conoscenza di alcune buone pratiche come leggere le etichette; scoprire i novel food; contrastare lo spreco alimentare. (ANSA).