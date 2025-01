Torna il 'Fantasy day film festival 2025'

Il Fantasy Day, la manifestazione ideata dall'Associazione Culturale ALTANUR dedicata al mondo del Fantastico e con l'obiettivo di promuovere la Campania come "Centro Culturale del Fantasy", ha annunciato le date di quest'anno. Si svolgerà il 6, 7 e 8 giugno in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, e anche stavolta dedicherà ampio spazio al Cinema con la terza edizione del Fantasy Day Film Festival. Il Festival, nato da un'idea del regista Salvatore De Chiara, è dedicato ai corti e ai lungometraggi di genere fantasy: science fiction, horror, sovrannaturale e onirico. Le iscrizioni si chiuderanno il 18 febbraio 2025. Al Festival possono partecipare corti di max 20' e lungometraggi di max 50' realizzati a partire dal 1°gennaio 2020. I corti saranno ammessi solo se caricati sulla piattaforma Film Freeway al link: https://filmfreeway.com/fantasydayfilmfestival in cui c'è anche il bando.

I cortometraggi e i lungometraggi in concorso saranno proiettati nei giorni del Fantasy Day e cioè 6, 7 e 8 Giugno e nel mese di Luglio presso il Chiostro del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova. Il ricco programma del Festival prevede anche incontri con registi e doppiatori, presentazioni di libri e laboratori tenuti da esperti del settore. Gli organizzatori sperano di ripetere il grande successo delle prime due edizioni che hanno visto una sorprendente partecipazione di pubblico di tutte le età anche grazie alla qualità e alla varietà delle attività proposte.

Ecco i due Premi alla Carriera assegnati dal Festival: il primo nel 2023 al regista Luigi Cozzi, il padre del cinema Fantastico in Italia, che ha collaborato per anni con Dario Argento come soggettista, e il secondo nel 2024 allo sceneggiatore Dardano Sacchetti, uno tra i più prolifici e importanti del panorama italiano ed europeo degli ultimi cinquant'anni. Tra gli altri ospiti importanti il regista e sceneggiatore Rosario Gallone, tra i fondatori della Scuola di Cinema Pigrecoemme; Teo Bellia, doppiatore di Marty McFly nel primo Ritorno al Futuro; Eva Serio, figlia d'arte, traduttrice e editor affermata; Massimo Battista, il più importante collezionista di libri di Harry Potter italiani e stranieri e autore di una preziosa guida inerente al famoso maghetto.



