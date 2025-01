Laurato e Gisonna al Ridotto in "L'amico dei sogni"

Il divertimento continua al Teatro Ridotto di Salerno. Dopo l'esplosivo entrée nel 2025 di Simone Schettino, grande protagonista al teatro delle Arti, Che Comico, la stagione 2024 - 2025 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, prosegue con un appuntamento imperdibile con la risata.

La rassegna, ormai appuntamento fisso per gli appassionati di teatro e cabaret, continua a portare sul palco artisti di grande livello, confermando il Teatro Ridotto come uno dei punti di riferimento della comicità a Salerno.

Sabato 1 e domenica 2 febbraio la stagione ospiterà Pasquale Laurato e Salvatore Gisonna in "L'amico dei sogni", una commedia esilarante che promette di conquistare il pubblico con la sua ironia e il suo ritmo travolgente.

I due attori, colleghi ma soprattutto amici di lunga data, tornano insieme sul palco dopo il successo di Genitorial e Tre sfumature di giallo, dimostrando ancora una volta la loro perfetta sintonia artistica. Salvatore Gisonna, unico comico ad aver vinto due volte il prestigioso Premio Charlot Giovani, si unisce a Laurato in questa nuova avventura teatrale, pronta a regalare al pubblico due serate all'insegna del divertimento.

Che Comico, la rassegna dedicata alla comicità d'autore, continua così a portare sul palco del Teatro Ridotto alcuni dei volti più brillanti della scena teatrale e cabarettistica, offrendo al pubblico salernitano una stagione ricca di spettacoli coinvolgenti. Le rappresentazioni si terranno sabato alle 21.15 e domenica alle 19.



