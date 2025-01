Rapinano 10mila euro a commerciante 84enne, due arresti a Napoli

Stava andando a depositare l'incasso della sua attività commerciale quando un anziano di 84 anni è stato avvicinato da due persone, armate e con volto travisato, che sono riuscite a portargli via 10mila euro. E' accaduto a Napoli, nel quartiere Vomero, dove i carabinieri hanno arrestato due persone.

I due rapinatori, dopo il 'colpo', erano scappati a bordo di un'auto con una targa rubata. Ed è stato anche grazie all'analisi dei sistemi targhe e transiti e delle immagini di videosorveglianza del quartiere che i due sono stati presi: per un 43enne è stata disposta la custodia in carcere, per un 48enne gli arresti domiciliari.



