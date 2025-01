Nuovo bocciodromo Salerno:De Luca,intervento di riqualificazione

"Aspettavamo da decenni di poter fare questo intervento. Ci volevano i soldi. La Regione ha finanziato questo intervento. Si faranno quattro campi regolamentari per l'attività sportiva. Si realizzerà una grande piazza, si allargherà l'incrocio di Santa Margherita che era molto pericoloso, si avranno una sessantina di posti auto di parcheggio interrato. Sarà un intervento di riqualificazione urbana che riguarderà tutto il quartiere che si aggiunge a questo intervento del Centro pastorale che abbiamo finanziato dalla Regione. Siamo molto soddisfatti perché parte un altro pezzo di riqualificazione urbana". Così è intervenuto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina, in occasione dell'annuncio dell'avvio dei lavori per la costruzione del nuovo Bocciodromo di Salerno, un'opera moderna e innovativa che rappresenta una svolta per la rigenerazione urbana dell'area di Pastena.



