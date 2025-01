Manfredi, riduzione indebitamento era obiettivo primario

"La riduzione dell'indebitamento era l'obiettivo primario, abbiamo salvato la città dal dissesto come ha certificato anche la Corte dei conti". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale chiamato oggi a discutere e approvare il bilancio di previsione 2025-2027. Manfredi ha indicato, tra gli elementi contenuti nel documento contabile, di cui va più orgoglioso, la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori che - ha sottolineato - "oggi sono pagati a 30 giorni mentre prima si arrivava a pagare anche dopo un anno. Aver diminuito i tempi di pagamento significa che chi garantisce un servizio al Comune è pagato subito e questo ci consente di avere servizi di qualità e di avere imprese che hanno il giusto ritorno come è naturale che sia".

Manfredi ha posto l'accento anche sulle assunzioni: "Abbiamo effettuato un grande ricambio, un turn over del personale con 2600 assunzioni, inserendo tanti giovani e persone capaci che hanno sostituito i tanti andati in pensione, ringiovanendo in maniera significativa così la nostra struttura amministrativa". Sul fronte degli investimenti, il primo cittadino ha evidenziato le maggiori risorse destinate alla gestione della manutenzione affermando che "sebbene siano ancora insufficienti per una città grande come la nostra, rappresentano un'inversione di tendenza rispetto a un decennio in cui l'investimento era stato vicino allo zero".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA