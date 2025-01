Stop ai ricoveri programmati al "Moscati" di Avellino

Bloccati i ricoveri programmati all'ospedale "Moscati" di Avellino. La drastica decisione, assunta in via temporanea dal dg Renato Pizzuti, si è resa necessaria per fronteggiare l'ennesima emergenza in corso al Pronto Soccorso dell'Azienda ospedaliera: l'afflusso fa registrare fino a novanta pazienti in attesa, molti provenienti da altre province della Campania. Il provvedimento resterà in vigore al fine di garantire l'apporto del personale medico e infermieristico alla gestione dell'emergenza. Intanto domani è atteso ad Avellino il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Una visita istituzionale per inaugurare una sala operatoria "ibrida" e il nuovo reparto di Neonatologia. Nella stessa giornata aprirà il cantiere per l'ampliamento dei locali a disposizione del Pronto Soccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA