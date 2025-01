Projenia SCS certifica il suo impegno per la parità di genere

La Projenia SCS si tinge sempre di "rosa" avendo ottenuto anche la certificazione UNI PdR 125:2022 sulla parità di genere. Infatti, dopo il percorso di audit la società attiva nel terzo settore ha ricevuto dall'Ente di Certificazione CCQ l'accreditamento avendo attivi i requisiti che le consentono di adottare misure e pratiche aziendali utili a ridurre il divario di genere. Con la certificazione di genere Projenia conferma tutta la sua vocazione a essere una società "rosa".

"Questa certificazione - ha dichiarato Luca Mauriello, CEO e Founder - è molto più di un attestato: è la prova tangibile che credere nelle donne, nelle loro capacità e nella loro visione pratica può fare davvero la differenza. Abbiamo scommesso su di loro e oggi vediamo premiata non solo una scelta strategica, ma un valore umano che ha trasformato il nostro percorso in una storia di successo." Oggi Projenia è un'impresa sociale al femminile con oltre il 75% delle dipendenti donna e con una mission aziendale che punta al superamento della disparità di genere, nella creazione di occupazione, garantendo inoltre il principio di uguaglianza per le retribuzioni e le loro prospettive di carriera e, più in generale, provando a far conciliare i tempi di vita con quelli del lavoro delle "sue donne".

Le donne che lavorano in Projenia, oltre a essere la maggioranza nel numero di unità, prevalgono nel valore aggiunto che apportano alla Cooperativa. Le stesse sono assunte tutte con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato con profili professionali, tutti di natura altamente specializzata e di carattere tecnico/amministrativo, tra cui due in ruoli dirigenziali, Del resto, anche la governance di Projenia è donna, il C.d.A. sin dal 2016 è costituito per i 2/3 da donne.

La Projenia nasce nel Settembre del 2008 come Società di Engineering specializzata nella finanza agevolata e nei contributi a fondo perduto, secondo le disposizioni del Codice degli Appalti, ad opera di 3 professionisti (Commercialista, Architetto e Ingegnere), allo scopo di fornire assistenza tecnica e consulenza specialistica ad Enti Pubblici e imprese nella progettazione e gestione di fondi europei, in totale out-sourcing, con l'obiettivo di reperire all'interno dei propri soci i migliori talenti per realizzare progetti di sviluppo locale.

Agli inizi del 2010 il management decide di estendere le sue attività a società multidisciplinare di servizi, configurandosi come Cooperativa di produzione e lavoro professionale ed intellettuale coinvolgendo al proprio interno, oltre ai soci fondatori, anche giovani professionisti e laureati in Scienze Politiche, Economia E Commercio, Sociologia, Scienze della Comunicazione, Media e Giornalismo, Conservazione dei Beni Culturali, Scienze Agrarie, Scienze Giuridiche. La Projenia Società Cooperativa, in funzione dei contesti e degli obiettivi specifici, crea nuova conoscenza oppure trasforma la conoscenza posseduta in prodotti e servizi, al fine di soddisfare i propri clienti e raggiungere i risultati attesi.

La società è iscritta all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente con n.°A198777 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e da Gennaio 2013 è iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (D.P.R. 382/80) Cod.ID 60991DSF, a dimostrazione dell'impegno profuso dei soci e di tutto lo staff.

A Febbraio 2021 la Projenia amplia il proprio oggetto sociale acquisendo la forma di Cooperativa Sociale di tipo misto (A e B) potenziando i servizi di politica attiva del lavoro, servizi socio-educativi , di orientamento , counselling e formazione extra-scolastica, finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, nonché i servizi di contrasto della povertà educativa mediante l'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate.

Con Decreto Dirigenziale n.°507 del 6 Maggio 2021 viene iscritta nella Sez.A) dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (Regione Campania); mentre con successivo D.D. n.°410 del 16/05/2023 otteneva l'iscrizione anche nella sez.B) del suddetto Albo Regionale.



