IA e cura dei tumori,incontro con lo scienziato Antonio Iavarone

"L'intelligenza artificiale nella ricerca e la cura dei tumori" è il tema della giornata di studi in programma sabato primo febbraio, alle ore 10.30, nell'Università 'Giustino Fortunato' di Benevento col la partecipazione dello scienziato di origini sannite Antonio Iavarone, Full professor dell'Università di Miami in Florida (USA)-vicedirettore Sylvester Comprehensive Cancer Center. e' quanto sottolien auna nota.

Interverranno il rettore dell'UniFortunato, Giuseppe Acocella e Luca Milano, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento che ha patrocinato la giornata di studi; l'evento si terrà nell'Aula Magna dell'Ateneo. A moderare le assise sarà il giornalista Alfredo Salzano, responsabile dell'Ufficio Stampa dell'UniFortunato.

L'incontro di carattere scientifico sarà aperto alla cittadinanza oltre ad essere visibile al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/@universitagiustinofortunat1200/streams L'Università Giustino Fortunato, si afferma ancora, riconosciuta dal Miur e promossa dall'Anvur, ha tre aree di attività: didattica, ricerca e terza missione. Ha diversi corsi di laurea e curricula specifici triennali e magistrali, da Economia aziendale a Giurisprudenza, Psicologia, Scienze dell'educazione, Scienze e tecnologie dei trasporti, Ingegneria informatica, Diritto ed economia delle imprese e Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.



