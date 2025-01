"Controlli di vicinato", comuni irpini firmano i protocolli

Firmati in Prefettura ad Avellino, alla presenza dei vertici provinciale dlele forze dell'Ordine, i protocolli d'intesa per il "Controllo di vicinato" con i sindaci dei comuni di Montemiletto e Sturno, Massimiliano Minichiello e Vito Di Leo. Lo strumento mira a potenziare le attiità di prevenzione generale, con particolare riferimento ai reati predatori, e rappresentano un ulteriore elemento per rafforzare la sicurezza partecipata. "Non possiamo più immaginare -ha sottolineato il Prefetto, Rossana Riflesso- la sicurezza come una responsabilità esclusiva delle forze dell'ordine, per questo è necessario il coivolgimento dei sindaci e la partecipazione attiva dei cittadini che diventano parte attiva nella protezione del proprio ambiente di vita". I protocolli di Montemiletto e Sturno si aggiungono a quelli già sperimentati in altri comuni irpini. "Il ruolo dei cittadini -ha aggiunto il Prefetto- resta esclusivamente osservativo e di segnalazione, mentre non è consentita alcuna iniziativa personale o attività di pattugliamento nè alcun intervento diretto in caso di reato: funzioni e compiti che restano di esclusiva competenza delle forze dell'Ordine".



