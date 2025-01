Circumvesuviana, sciopero dopo assalto treno, forti disagi

I lavoratori di Eav, azienda che gestisce la Circumvesuviana, incrociano le braccia: forti disagi per chi utilizza i mezzi dell'azienda di trasporti per tutta la mattinata odierna.Tutto parte da quanto accaduto domenica sera nei pressi della stazione di via Nocera, a Castellammare di Stabia, quando un folto gruppo di violenti ha assalito il treno che riportava a casa i tifosi del Sorrento dopo la trasferta di Torre del Greco.

La vicenda ha suscitato forti polemiche in merito a come è stato gestito l'ordine pubblico. Le violenze saranno anche al centro di una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubbliche.

Ad organizzare l'astensione dalle 8.20 alle 12.20 sono state le organizzazioni sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Confail con la seguente motivazione: "Gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori". Sul sito www.eavsrl.it è possibile consultare gli orari delle partenze garantite alla ripresa del servizio.



