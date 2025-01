Busia (Anac), dati sulla corruzione? Solo punta dell'iceberg

"Purtroppo i dati sulla corruzione finora fanno emergere solo la punta dell'iceberg, non ci sono dati su tutto quello che è corruzione". Lo spiega il presidente dell'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, a margine dell'evento "Il contrasto alla corruzione è cosa nostra", che oggi a Napoli ha iniziato un tour in diverse città.

"Per guardare al di là della percezione e osservare la realtà - ricorda - abbiamo lavorato in un progetto finanziato dall'Unione europea sugli indici di rischio corruttivo, con una serie di istituzioni, dall'Istat alle Università. Il programma consente di individuare in termini oggettivi, e non con la sola percezione, il rischio corruttivo e dare una fotografia più dettagliata. Il programma è stato scelto dall'Onu fra i 4-5 progetti a livello mondiale migliori e che ora sono un modello che si sta usando a livello globale. I piccoli Comuni sono esposti a volte a un rischio in più proprio perché hanno meno risorse e quindi bisogna affiancarli, lavorare con loro.

Partiamo dai piccoli Comuni perché è fondamentale cominciare dagli enti che hanno più bisogno di aiuto. Anac li affianca aiutandoli, con la digitalizzazione, ad adempiere alla normativa di prevenzione della corruzione".



