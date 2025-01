Rabbino capo Napoli, antisemitismo nascosto è tornato

"L'antisemitismo è sempre rimasto un po' nascosto in alcune persone e ha avuto uno sviluppo enorme in questo periodo perché non si fa distinzione fra lo Stato di Israele e gli ebrei e quindi si mette tutto insieme ed è tornato fuori nel modo peggiore". Lo ha detto Cesare Moscati, rabbino capo della comunità ebraica napoletana, a margine della cerimonia in via Luciana Pacifici, a Napoli, in occasione della Giornata della Memoria.

"Queste iniziative sono di fondamentale importanza - ha aggiunto - soprattutto in questo periodo in cui purtroppo vediamo che l'antisemitismo sta rifornendo anche qui a Napoli, oltre che in altre città quali Milano, Bologna, Roma. Fare memoria significa fare capire soprattutto ai giovani quello che è successo perché purtroppo tra i giovani e nelle Università c'è questo ritorno forte di antisemitismo, forse dovuto alla non conoscenza ed è con loro che dobbiamo lavorare per fare conoscere quello che è stato affinché non accada più".

Il rabbino ha denunciato che anche nel capoluogo campano c'è chi nella comunità ebraica ha paura. "La paura è individuale, ci sono alcune persone che possono avere paura - ha spiegato - ma devo affermare che la cittadinanza, a cominciare dal sindaco, dal prefetto e dalle forze dell'ordine stanno lavorando molto bene e ci danno protezione H24. Ci sentiamo sicuri".



