In auto due pistole a salve, 19enne denunciato nel Napoletano

Due pistole a salve, identiche per aspetto, peso e dimensioni ai modelli Glock e Revolver calibro 9 e 70 cartucce sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza a Nola, in provincia di Napoli.

Le pistole sono state trovate a bordo di una macchina sottoposta a controllo. Il giovane che era alla guida della vettura, un diciannovenne è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Entrambe le armi erano prive del tappo rosso occlusivo della canna, inamovibile come previsto dalla legge ed erano portate dal 19enne senza giustificato motivo.



