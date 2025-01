Diffamazione ai danni di Luigi Di Maio, blogger condannato

NAPOLI, 27 GEN -Il giudice monocratico della sesta sezione penale del Tribunale di Roma Ezio Damizia ha condannato per diffamazione il giornalista e blogger Giorgio Bianchi che rivolse diversi epiteti all'indirizzo di Luigi Di Maio. Il blogger, simpatizzante di Putin, sui suoi canali social ha sostenuto l'intervento russo in Ucraina, sottolineando tra l'altro, nell'aprile del 2022, che Luigi Di Maio era "al servizio della Nato". Al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato Bianchi è stato condannato a una multa di 500 euro con pena sospesa oltre al risarcimento all'ex ministro degli esteri Luigi Di Maio che si è costituito parte civile con l'avvocato napoletano Gennaro Demetrio Paipais. Il risarcimento sarà quantificato in sede civile da un giudice.



