Costa, Meloni ha ragione, l'antisemitismo non è stato sconfitto

"L'antisemitismo non è stato sconfitto e perciò io parlo della necessità di immaginare di poter dire 'basta', ma è un impegno che deve essere di tutti i giorni". Così il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, a margine dell'iniziativa per la Giornata della Memoria al teatro San Carlo di Napoli, ha risposto ai giornalisti che chiedevano un commento alle parole della premier Meloni sull'antisemitismo.

"Purtroppo la presidente Meloni su questo ha ragione", ha aggiunto.

Costa ha ricordato la sua esperienza personale ed ha mostrato un quaderno che era di suo padre che fu internato, sottolineando che "per me è una giornata molto particolare perché significa anche rammentare gli occhi di mio padre che mi raccontavano quell'acre e pesante odore dei camini del diavolo. Non dimentichiamo - ha proseguito - che in questo momento si contano oltre 60 guerre in tutto il mondo, almeno quelle ufficiali a cui si aggiungono quelle non ufficiali. Oggi non è soltanto ricordare ma penso sia il giorno del racconto del futuro ma non è sufficiente rammentare, è necessario impegnarsi perché è veramente il momento di dire basta per i nostri figli e nipoti altrimenti avremo Terze Guerre mondiali e genocidi continuamente in tutto il pianeta".



