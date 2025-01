Abbandono di incapace, assolti casa di riposo e personale

Assolti per non aver commesso il fatto: si è chiuso dopo sei anni, in Corte d'Assise ad Avellino, il processo nei confronti dell'amministratore di una casa di riposo per anziani, di due infermiere e un medico accusati di non aver prestato cure e assistenza ad un'anziana ospite deceduta il 29 maggio nel 2018, tre giorni dopo il suo ricovero in ospedale. La denuncia era stata presentata dai familiari per abbandono di incapace.

Il Pm, Luigi Iglio, aveva chiesto - oltre alla assoluzione per la dottoressa Rossella Baldassarre - la condanna a nove mesi per l'amministratore e direttore della Casa di riposo con sede a Montefalcione, Walter Vassallo, e le due infermiere, Simona Puzo e Angela De Angelis, per "non aver preso in adeguata considerazione la condizione di allettamento del paziente" che presentava piaghe da decubito, malnutrizione e anelasticità della cute.

La sentenza di assoluzione, per non aver commesso il fatto, è stata pronunciata nel pomeriggio dal presidente del collegio, Gian Piero Scarlato.



