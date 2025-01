Sorpreso con coca e hashish mentre passeggia con il cane

Sorpreso con hashish e coca mentre passeggia con il cane. La 'scoperta' nel quartiere Ponticelli di Napoli dove agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 46enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato Ponticelli, mentre transitavano lungo via Muscettola, hanno notato l'uomo: insospettiti lo hanno controllato trovandolo in possesso di 12 involucri di hashish, 2 dosi di cocaina e 65 euro in contanti.

I poliziotti, ritenendo che il soggetto potesse nascondere altro stupefacente hanno controllato la sua abitazione dove, infatti, hanno rinvenuto altre 10 dosi di cocaina, 2 panetti e 6 involucri di hashish, 160 euro e materiale per il confezionamento.



