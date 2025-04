Morto il 15enne trovato ferito in strada nel Salernitano

E' morto il 15enne di Capaccio Paestum (Salerno) che lunedì sera era stato trovato in strada, riverso in una pozza di sangue. Le sue condizioni erano apparse sin da subito disperate. I medici del reparto di Rianimazione del "Ruggi" hanno provato in ogni modo a salvargli la vita ma senza successo. La famiglia del 15enne ha autorizzato l'espianto degli organi che saranno donati.

Dolore nella città dei templi dove ieri sera si era svolta anche una veglia di preghiera per manifestare vicinanza al 15enne e alla sua famiglia. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Agropoli per provare a ricostruire le ultime ore di vita del minore: l'ipotesi investigativa più accreditata resta quella del suicidio.



