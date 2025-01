Vandali al Parco Mascagna, nel mirino le giostre per bambini

Per l'ottava volta, il Parco Mascagna, luogo simbolo per i cittadini del Vomero e punto di ritrovo per famiglie e bambini, è stato oggetto di un atto vandalico. Questa volta, ad essere presa di mira è stata l'altalena dell'area giochi, divelta durante la notte.

"L'ennesimo episodio di vandalismo, a pochi giorni dalla prevista riapertura del parco, fissata per il primo febbraio - si legge in una nota del Comune di Napoli - rappresenta un colpo duro per una comunità che da tempo chiede maggiori tutele per i propri spazi verdi. Gli autori del gesto rimangono ignoti, nonostante la ripetitività degli attacchi faccia ipotizzare una strategia precisa contro questa storica area verde".

L'assessore al Verde e alla Salute del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, esprime ferma condanna per quanto accaduto: "Da oggi - ha detto - attiveremo telecamere e vigilanza notturna. Questi atti di vandalismo sono un attacco diretto al senso di comunità e al diritto dei bambini a crescere in spazi sicuri e sereni. Quanto accaduto al Parco Mascagna non è solo un danno materiale, ma una ferita al cuore del quartiere. Non ci faremo scoraggiare: stiamo lavorando per garantire la riapertura nei tempi previsti e aumenteremo gli sforzi per vigilare su questo prezioso luogo. Chiediamo ai cittadini di fare rete e denunciare eventuali comportamenti sospetti. Il parco appartiene a tutti noi, e difenderlo è una responsabilità condivisa".

Il Comune di Napoli "conferma il proprio impegno nel potenziare le misure di sicurezza per tutelare i parchi cittadini e restituire ai napoletani spazi verdi protetti e fruibili".



