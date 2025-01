Dal 28 giugno l'Ischia Film Festival, aperto il bando

Dal 28 giugno al 5 luglio 2025 torna l'Ischia Film Festival, un evento dedicato a raccontare il territorio e le diversificazioni culturali attraverso l'audiovisivo.

Il festival ha aperto il bando per la sua 23/a edizione: le opere selezionate si contenderanno un posto nelle tre sezioni del festival, Lungometraggi, Cortometraggi e Location Negata, e saranno giudicate da tre giurie.

La rassegna si terrà come sempre nello scenario del Castello Aragonese, dove sono in programma otto giorni di proiezioni e incontri. Grazie alla collaborazione con il Comune di Forio, si rinnova inoltre l'appuntamento con le masterclass, ospitate nella storica dimora di Luchino Visconti, La Colombaia, che si svolgeranno ogni mattina.

"L'Ischia Film Festival - afferma l'ideatore e direttore artistico, Michelangelo Messina - è ormai un appuntamento internazionale per la cinematografia mondiale. Auspichiamo una partecipazione ampia come quella della scorsa edizione, che ha visto iscrizioni di opere provenienti da oltre 56 Paesi.

Quest'anno vogliamo offrire un festival ancora più esperienziale, permettendo ai partecipanti di vivere appieno l'atmosfera unica di un festival ospitato in un castello in mezzo al mare. Successivamente, annunceremo non solo gli ospiti di questa edizione, ma anche le modalità di partecipazione a questa nuova esperienza immersiva".



