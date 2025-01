A San Sebastiano festa in piazza per finanziare opere Caritas

Una festa a San Sebastiano al Vesuvio non solo per onorare il santo patrono ma anche per finanziare la Caritas parrocchiale che ogni anno aiuta numerose persone in difficoltà. È questo l'obiettivo della sagra del "Zuffritte e sasicc' e friariell' che si terrà questa sera (a partire dalle 19) presso le "bottegucce" di Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio. Una tradizione che si rinnova ogni anno e che è stata organizzata dall'oratorio Don Bosco.

L'iniziativa ha il patrocinio dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio del Comune di san Sebastiano al Vesuvio "Non ci saranno grandi nomi della musica alla sagra ma tanto ottimo cibo preparato con cura una serata allietata da momenti musicali da parte dei giovani della comunità parrocchiale con l'intento di stare tutti assieme e passare momenti felici con buon cibo", spiegano gli organizzatori.

Domani pomeriggio (alle ore 14,30) inizierà la processione del simulacro del Santo Martire con la benedizione di padre Enzo e che con la guida dei portatori di San Sebastiano. La processione percorrerà le strade della città, con rientro previsto alle ore 20,30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA