Sgambati, rivalutare periferie integrando cultura e mestieri

"Siamo molto contenti di aver ospitato alle Officine del San Carlo, il gruppo di giovani della Uil nazionale. Questo luogo è la scelta migliore per rivalutare le periferie, soprattutto integrando cultura e mestieri. Noi continueremo a insistere su questi temi. Nelle prossime settimane completeremo l'iniziativa sulla precarietà, che faremo a Napoli a inizio marzo, e continueremo ad insistere sempre sul valore di difesa del lavoro legale. L'esperienza che abbiamo voluto testimoniare a questi giovani sindacalisti serve soprattutto a coniugare riqualificazione di una periferia con cultura e mestieri". Lo ha detto il segretario generale della Uil Napoli e Campania, Giovanni Sgambati alla presentazione del progetto "Giovani in scena: scoprire l'arte, i mestieri e il fascino del teatro", promosso dalla Uil nazionale, in collaborazione con le Officine San Carlo.



