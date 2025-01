L'amore perduto tema del nuovo singolo di Gianni Fiorellino

Gianni Fiorellino canta "l'amor perduto" in "Scusame", il nuovo singolo, inciso da Leone Produzioni per l'etichetta Zeus Record, disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming digitale. Una nuova canzone in cui l'amore - argomento molto presente nella produzione del musicista e cantante napoletano - è qui definito "in quella dolorosa e lacerante condizione che fa seguito alla sua sopravvenuta assenza", come sottolinea l'artista. Un testo, firmato a quattro mani da Vincenzo e Melania D'Agostino, che "nel pentimento di un tradimento e nel conseguente dolore di una perdita che non trova rassegnazione descrive con apparente semplicità - aggiungono gli autori - una storia capace di parlare a tante persone, collocandosi, per tema ed atmosfera, nel solco dei classici della canzone napoletana".

Ai versi si unisce una partitura, composta da Gianni Fiorellino con Luigi D'Agostino, che segue le cadenze e le strutture musicali proprie della ballad e a cui si unisce un arrangiamento che trova ispirazione nelle sonorità tipiche del Britpop anni Novanta. "Una ballad popolare - evidenzia il musicista - che rispetta gli stilemi codificati della canzone napoletana ma che introduce elementi dal pop british che conferiscono alla linea melodica una struttura articolata e dinamica". All'uscita del brano si accompagna la diffusione dell'omonimo videoclip, realizzato dal regista Marco Cantone e girato nelle architetture della Reggia di Portici, concesse dal sindaco Enzo Cuomo, congiuntamente al patrocinio morale del Comune di Portici, d'intesa con il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Giorni di intenso lavoro per il musicista che all'impegno in sala d'incisione per il suo prossimo album e ai live programmati nei prossimi mesi, unisce la costruzione del suo "Gianni Fiorellino rock show", annunciato per il prossimo 21 giugno nell'Arena Flegrea di Napoli. "Una serata speciale - conclude il musicista - in cui mi concedo una piccola deviazione verso un genere musicale che da sempre mi appassiona". Una serata che, visti gli esiti delle prevendite (gestite da Etes.it), potrebbe presto aggiungere una seconda data.



