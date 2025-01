Futuro del San Carlo, lettera aperta di un gruppo di orchestrali

Con una lettera aperta agli organi di informazione un gruppo di professori d'orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli interviene sulla attesa nomina del nuovo Soprintendente in vista della scadenza di Stéphane Lissner che concluderà il suo incarico il prossimo mese di marzo.

"I Professori d'Orchestra del Teatro San Carlo, in questi giorni, leggono insistenti notizie su ipotesi e previsioni di numerosi candidati alla Sovrintendenza del nostro Massimo. La scelta del Sovrintendente è legata a una progettualità gestionale, ma anche artistica, infatti, oggi è facoltà del nuovo Dirigente nominare il Direttore Artistico, che necessita di competenze musicali, completezza culturale del settore, insieme alle capacità di relazione con le compagini e la disponibilità nel cogliere le occasioni che il mondo musicale offre".

In mattinata il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presidente della Fondazione teatro di San Carlo, interpellato sul tema aveva ricordato che "per il San Carlo la procedura è stata avviata" aggiungendo: "ci sono dei tempi che sono dettati anche dal Ministero, perché per formalizzare la nomina dobbiamo aspettare la costituzione del nuovo Consiglio che deve ovviamente programmare quelle che sono le attività dei prossimi cinque anni".

Nella lettera aperta, non firmata dai singoli aderenti all'iniziativa, si aggiunge: "È desiderio di noi artisti che il Sovrintendente sia identificato, dagli istituti preposti, in un nome di statura internazionale, di comprovata capacità manageriale, e che metta al centro dei suoi obiettivi non solo i grandi nomi della lirica mondiale, ma anche le risorse professionali interne alla Fondazione attraverso un piano di crescita artistica che valorizzi l'orchestra, da troppo tempo relegata a funzione secondaria".



