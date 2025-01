Controlli con metal detector,prefetto nella scuola di Ponticelli

"Ho voluto esprimere così la mia vicinanza a tutte le scuole della provincia di Napoli, in particola modo a quelle delle periferie, per dire, con la mia presenza, che le istituzioni sono presenti". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, lasciando l'istituto 'Marie Curie' di Ponticelli, dove oggi è stato in visita intrattenendosi con una delegazione di studenti, con i quali "abbiamo parlato di diversi argomenti e devo dire che c'è "stato confronto molto costruttivo". Il prefetto è stato accolto dalla dirigente scolastica Valeria Pirone. Anche all'esterno dell'istituto 'Marie Curie', nei giorni scorsi, ci sono stati dei controlli, da parte della polizia di stato, con i metal detector.

"Un'operazione che abbiamo fatto altrove, in altre scuole, e che replicheremo", ha spiegato il prefetto. Infatti dal Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica è stata disposta l'intensificazione dei controlli proprio per contrastare la detenzione di coltelli e l'uso di sostanze stupefacenti.

Controlli, insomma, che sono di routine per garantire a studenti, professori e a tutto il personale scolastico le condizioni per poter operare in sicurezza.

Sul territorio le istituzioni, in tutte le sue articolazioni, e con le scuole, lavorano sempre di più in grande sinergia, ha rimarcato ancora il prefetto di Bari.



