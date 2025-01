Carceri: Avellino, detenuti isolamento aggrediscono agente

Una nuova aggressione alla Polizia penitenziaria si sarebbe verificata nella giornata di ieri nel carcere di Avellino. Lo riferisce il consigliere nazionale dell'Osapp, Emilio Fattorello, che nei giorni scorsi, insieme al segretario nazionale del sindacato, Leo Beneduci, avevano stigmatizzato episodi di detenuti barricati in sezioni e locali in aperta sfida al personale di servizio della casa circondariale "Antimo Graziano".

Secondo la denuncia di Fattorello, i detenuti del reparto isolamento hanno imposto all'agente in servizio di lasciare la sezione presso cui prestava il suo turno di servizio colpendolo con numerosi calci, tanto da dover ricorrere alle cure ospedaliere con sette giorni di prognosi.

Il sindacalista sottolinea nuovamente la difficoltà di garantire l'ordine e la legge all'interno del carcere avellinese, dove persiste la carenza di organico. "A poco o nulla - aggiunge - serve l'annuncio di destinare ad Avellino dieci nuovi agenti penitenziari che hanno concluso il corso, (31 sono stati destinati al carcere di Ariano Irpino - ndr), a fronte de 30-40 di poliziotti assenti per malattia a cui vanno aggiungersi altre trenta unità in supporto al Cmo di Bari".

Va intanto avanti il procedimento disciplinare avviato dal Dap su otto agenti in servizio ad Avellino per le evasioni, tentate evasioni e aggressioni verificatisi nei mesi scorsi.

Secondo l'Osapp sarebbero invece una quarantina i procedimenti aperti, alcuni dei quali prevedono sanzioni fino al licenziamento dall'amministrazione penitenziaria.



