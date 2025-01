"Una Nessuna Centomila" approda a Napoli il 25 settembre

"Una Nessuna Centomila", l'evento simbolo contro la violenza sulle donne, arriva a Napoli.

L'appuntamento è per il 25 settembre in piazza del Plebiscito.

Le grandi artiste e i grandi artisti della musica e dello spettacolo saranno insieme sul palco per raccogliere fondi per i centri antiviolenza. Dopo il successo a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) con 100.000 presenze nel 2022 e il doppio sold out all'Arena di Verona nel 2024 con 22.000 persone, "Una Nessuna Centomila" torna, per la terza edizione, con un nuovo evento speciale che per la prima volta si svolgerà al Sud Italia.

Annunciati "grandissimi nomi della musica e del mondo dello spettacolo che si alterneranno sul palco per esibizioni, duetti e collaborazioni ricche di emozioni". Tutti uniti per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.

I biglietti per il concerto, organizzato e prodotto da Friends & Partners, saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 di oggi, giovedì 23 gennaio, su Ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali.

I proventi dell'evento, al netto dei costi, saranno destinati ai centri antiviolenza individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila sulla base di criteri trasparenti, di territorialità, in relazione alle esperienze e al bisogno. Come per tutte le edizioni, gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell'ambito di "Una Nessuna Centomila" verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

La Fondazione Una Nessuna Centomila, nata in seguito all'omonimo evento live del 2022, grazie alla volontà delle quattro fondatrici, Fiorella Mannoia (Presidente Onorario), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti), è la Fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. È la prima fondazione nata in Italia per sostenere i Centri Antiviolenza e l'empowerment femminile; per promuovere il cambiamento culturale nella società utilizzando linguaggi artistici come la musica, il teatro, il cinema; e per supportare progetti di educazione all'affettività nelle scuole. Per info: www.unanessunacentomila.net.



