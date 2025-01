Accademia Belle Arti Napoli,al via Dottorato Interesse Nazionale

"E' un passaggio epocale: dopo 40 anni anche le istituzioni dell'Afam - Alta formazione artistica, musicale e coreutica - entrano a pieno titolo nel sistema della ricerca nazionale e internazionale. Ed è anche un riconoscimento per la nostra istituzione capofila del progetto e per le altre istituzioni coinvolte. Una grande sfida per il nostro sistema".

Così Giuseppe Gaeta, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, alla vigilia dell'inaugurazione domani (ore 10, nell'Auditorium del MANN - Museo Archeologico Nazionale) del Dottorato d'Interesse Nazionale (DIN) in Visual Arts, Performing Arts, New Media, New Technologies, Music and Cultural Heritage - XL Ciclo (I Ciclo Afam).

"L'Accademia di Belle Arti di Napoli - sottolinea Gaeta - è capofila di 22 istituzioni. Il dottorato - al quale partecipano 98 studenti - prevede 8 diversi curricula ed ha un carattere fortemente interdisciplinare. Il Collegio dottorale è costituito da 125 docenti ed esperti sia del sistema dell'alta formazione artistica sia del sistema universitario e dei centri di ricerca.

Rappresenta il primo di tre cicli di dottorato che sono stati accreditati e ha una vocazione chiaramente orientata all'internazionalizzazione. Esso mette insieme saperi nell'ambito artistico e incrocia altri saperi".

Come detto, hanno aderito istituzioni partner del sistema di Alta formazione artistica e musicale d'Italia, 11 Accademie di Belle Arti e 11 Conservatori: Conservatorio di Musica di Bologna "Giovan Battista Martini", Accademia di Belle Arti di Catania, Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Accademia di Belle Arti di Como "Aldo Galli", Accademia di Belle Arti di Foggia, Conservatorio di Musica di Frosinone "Licinio Refice", Conservatorio di Musica di Genova "Niccolò Paganini", Accademia di Belle Arti de L'Aquila, Accademia di Belle Arti di Macerata, Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di Milano "NABA", Accademia di Belle Arti di Napoli, Conservatorio di Musica di Napoli "San Pietro a Majella", Conservatorio di Musica di Perugia "Francesco Morlacchi", Conservatorio di Musica di Potenza "Carlo Gesualdo da Venosa", Accademia di Belle Arti di Ravenna, Conservatorio di Musica di Ravenna "Giuseppe Verdi", Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Accademia Italiana di Arte, Moda e Design - Roma, Conservatorio di Musica di Salerno "Giuseppe Martucci" , Accademia di Belle Arti di Sassari "Mario Sironi" , Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Accademia di Belle Arti di Verona.

In particolare il DIN, si sottolinea, "ha riscosso un vivace interesse nella comunità scientifica e artistica, come dimostrano la partecipazione di professori del Collegio dottorale provenienti dall'Afam, dalle Università ed enti di ricerca nazionali e internazionali, nonché l'ammissione dei dottorandi che animeranno le ricerche negli otto curricula formativi previsti dal Dottorato: Visual Arts and Creative Practices; Performing, Staging; Arts, Music Creativity and Composition; Conservation, Restoration and Enhancement of Cultural Heritage; Art, Music, Science, Territory and Community; Film, Audiovisual Arts, Sound and Media Studies; History and Cultural Studies; Copyright Law and Cultural Economy; Innovation, Technologies and New Materials for Arts. Durante l'inaugurazione, alla presenza dei rappresentati istituzionali, si apriranno i lavori del DIN in Visual Arts, Performing Arts, New Media, New Technologies, Music and Cultural Heritage e si affronterà in modo sistemico il tema della ricerca in campo artistico e musicale nell'ambito del primo ciclo di Dottorato Afam. Alla presentazione parteciperanno, fra gli altri, oltre a Giuseppe Gaeta e a Rosita Marchese (presidente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli), Maria Alessandra Gallone, consigliera del ministro dell'Università e della Ricerca per l'Afam, Antonio Felice Uricchio, presidente ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.



