A fuoco auto storica, autista in salvo nell'Avellinese

Ha fatto appena in tempo a fermare l'auto e a mettersi in salvo un 74enne della provincia di Avellino che, alla guida di una storica "Bianchina" stava percorrendo la strada provinciale che da San Mango sul Calore collega al capoluogo irpino. Le fiamme sono divampate all'interno del vano motore della piccola utilitaria prodotta alla fine degli anni Cinquanta. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona e i carabinieri per svolgere le indagini di competenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA