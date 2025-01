Salute e innovazione, progetto a scuola di Torre del Greco

Innovazione biomedica e salute tra i banchi di scuola. È il senso del progetto "Life o' clock-La salute on the road" svoltosi all'istituto superiore Pantaleo di Torre del Greco. Tutto nasce dalla sinergia creatasi tra il dirigente scolastico Giuseppe Mingione, FarmIndustria e VoiceBook Radio.

L'iniziativa, svoltosi nell'aula immersiva della scuola con sede in via Cimaglia, si è inserito nell'ambito del percorso di orientamento e Pcto, ma con una caratteristica unica: l'intero progetto è stato pensato per andare oltre la didattica tradizionale e per aprire nuove prospettive per gli studenti.

Nel suo intervento, il dirigente Mingione ha infatti spiegato: "Questo progetto nasce dalla convinzione che la scuola debba essere un ponte verso il futuro. Non possiamo limitarci a trasmettere nozioni: dobbiamo creare esperienze, occasioni per i nostri ragazzi di confrontarsi con il mondo reale, con le sue sfide e le sue opportunità. 'Life o' clock' non è solo un progetto, è una chiamata alla consapevolezza, alla responsabilità, alla crescita. Un percorso che non si ferma alla semplice informazione, ma che aiuti i nostri studenti a comprendere il ruolo fondamentale della salute e dell'innovazione nella società di oggi. Vogliomo che i nostri ragazzi escano da questa scuola con gli strumenti per essere cittadini consapevoli, pronti a contribuire al cambiamento e a costruire un futuro migliore".

L'iniziativa ha riscosso grande successo. Gli studenti hanno partecipato attivamente, mostrando entusiasmo e interesse per le tematiche affrontate. Grazie alla presenza di esperti del settore biomedico, i giovani hanno infatti avuto l'opportunità di scoprire nuove tecnologie, esplorare il concetto di salute e approfondire l'importanza della prevenzione.





