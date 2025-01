Moda, in Campania ci si lascia ancora ispirare dalla vetrina

Quattro su dieci fanno acquisti una volta al mese, uno su due identifica nelle vetrine il canale di ispirazione del proprio modo di apparire, uno su tre considera i social, in particolare Instagram, come un luogo in cui esprimere la propria identità. Questi i risultati, relativi alla Campania, del primo Osservatorio Moda e Generazioni "Fashion and Identity - Vestirsi senza infrastrutture", l'indagine promossa da McArthurGlen La Reggia Designer Outlet e realizzata in collaborazione con BVA Doxa per capire le abitudini di Millennial e Generazione Z. "Abbiamo voluto approfondire anche a livello regionale - ha affermato Federica Faggi, Centre Manager de La Reggia Designer Outlet di McArthurGlen, nel corso della conferenza stampa condotta da Veronica Maya - le dinamiche e i comportamenti dei nostri consumatori. Nel 2025 ricorre il quindicesimo anniversario dall'inaugurazione de La Reggia Designer Outlet a Marcianise, il più grande del Sud Italia e conoscere meglio i nostri visitatori ci aiuta ad affrontare un mercato in continua evoluzione. Valutiamo che la GenZ rappresenterà entro il 2030 oltre il 30% della nostra clientela e per questo abbiamo scelto di focalizzarci proprio sui loro comportamenti e su quelli della generazione precedente: i Millennial". "Il ruolo cruciale del punto vendita fisico che emerge dalla ricerca in Campania - ha aggiunto Faggi - non deve lasciarci trascurare il crescente riferimento ai social media e alla famiglia, che in Campania condiziona le scelte in fatto di moda più che nelle altre regioni. I dati raccolti attraverso questa indagine saranno ulteriore carburante delle nostre iniziative sociali e di integrazione con le comunità in cui operiamo e ci aiuteranno a costruire nuovi progetti e iniziative responsabili per promuovere i temi a cui tanto teniamo". Con il 38%, gli intervistati campani sono quelli con la maggior percentuale di Heavy buyer, gli acquirenti importanti di abbigliamento, fanno cioè acquisti almeno una volta al mese in misura maggiore rispetto al dato nazionale (31%). La famiglia condiziona più che altrove le scelte del proprio modo di apparire (29%). La metà degli intervistati (50%) identifica nelle vetrine il canale di ispirazione del proprio modo di apparire. Per i campani, il ruolo dei social media è molto importante. Questi canali sono infatti apprezzati dal 40% come fonte di ispirazione (preferenza per Instagram con il 61%), mentre 1 su 3 li considera un luogo in cui esprimere la propria identità. I campani sentono una maggior identificazione con lo stile Classico elegante, ma anche con Neoromantico e Fashionista.



