Asl Na1 valuta stop anticipato al blocco ricoveri programmati

La Asl Napoli 1 Centro potrebbe revocare in anticipo, rispetto alla scadenza fissata al 31 gennaio, la sospensione dei ricoveri ospedalieri non urgenti decisa a inizio mese per far fronte al sovraffollamento delle strutture durante il periodo influenzale. Lo si apprende da fonti dell'azienda. Sulla base dei dati provenienti dai vari pronto soccorso, che sembrerebbero indicare una attenuazione degli accessi rispetto ai picchi di inizio mese, la direzione della Asl sta valutando la possibilità di una ripresa dei ricoveri programmati anche prima del 31 gennaio. Eventuali decisioni ufficiali potrebbero essere rese note domani o dopodomani.



