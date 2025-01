Ordigno contro attività commerciale nell'Avellinese

Un ordigno artigianale di notevole potenza è stato fatto esplodere all'ingresso di un negozio di gastronomia di Atripalda, in provincia di Avellino.

L'attentato, secondo gli investigatori di matrice estorsiva, è stato messo a segno intorno all'1:30 della notte scorsa provocando gravi danni alla saracinesca dell'esercizio commerciale di via Fiume, nel centro del comune irpino. L'onda d'urto ha mandato in frantumi i vetri di un'abitazione vicina i cui residenti non hanno subito conseguenze. L'attività commerciale nel recente passato era già stata oggetto in altre due occasioni di atti intimidatori. Le indagini sono condotte dai carabinieri.



