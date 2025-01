Mercatini abusivi, sequestrati a Napoli 20 quintali di merce

Oltre venti quintali di merce sequestrati ed avviati già allo smaltimento, un uomo segnalato per possesso di hascisc, 71 persone controllate, tre quelle denunciate e contestate 11 contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada. È questo il bilancio dell'operazione interforze che si sta svolgendo senza soluzione di continuità nella zona di porta Nolana e di piazza Garibaldi, a Napoli, per contrastare la presenza di venditori abusivi che cedono merce usata ed in precarie condizioni igienico sanitarie. Un risultato reso possibile grazie ad una ormai consolidata collaborazione tra le forze dell'ordine, la polizia locale ed il Comune di Napoli.

Il dispositivo di controllo è stato perfezionato nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, che si è tenuto nel pomeriggio di ieri. È stata prevista la presenza, a rotazione, delle forze dell'ordine per l'intera giornata. Inoltre un mezzo autocompattatore dell'Asia è stato in zona per procedere all'immediata distruzione della merce sequestrata. Il Comune di Napoli ha garantito la successiva pulizia dei marciapiedi. Senza dire che i venditori abusivi, anche lungo corso Garibaldi, espongono la loro merce a terra, rendendo difficile anche il passaggio dei pedoni.

Il prefetto Michele di Bari, in serata, ha ringraziato tutti gli operatori che sono stati impegnati ed i vertici delle forze dell'ordine.



