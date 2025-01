Tra i ricordi e la sua arte, serata dedicata a Tata Barbalato

Una serata a Napoli tra immagini, parole e musica per ricordare Tata Barbalato, scenografo, performer e artista poliedrico, scomparso a 66 anni lo scorso 10 novembre. "A Tar…", il titolo dello spettacolo che si terrà lunedì 20 gennaio alle 19.30 alla Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione in via Concezione a Montecalvario, 34, diretta da Laura Angiulli. In scena ci sarà un piccolo tributo del teatro a cui Tata Barbalato era molto legato, a cura di alcuni degli "Ex Ragazzi" del BarDeFè: Michelangelo Dalisi, Marco Mario De Notaris, Carla Ferraro, Marco Palumbo, Ramona Tripodi, Valentina Curatoli e Armando Pirozzi tutti membri dello storico laboratorio di teatro diretto da Umberto Serra, compagno di una vita di Tata Barbalato. Barbalato è stato tante cose e la serata vuole declinare i tanti talenti e le passioni dell'artista. Al centro dell'omaggio il suo sguardo sensibile sin dalla prima infanzia, lasciando spazio ai teneri ricordi della sorella Lina Barbalato che si fanno drammaturgia, Tata pittore e artista, ma anche Tata e il suo amore per la grande scrittrice Marguerite Yourcenar e Tata e il suo rapporto con il teatro. Chi vorrà alla serata potrà anche intervenire dal pubblico con un proprio ricordo. Tra artisti ci saranno Valèrie Taccarelli, Margherita Romeo e Alessandra D'Elia. Contributo video "Il mondo di Tata" a cura di Andrea Canova. Durante la serata sarà anche lanciato il sito online realizzato a Tata Barbalato.



