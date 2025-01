Cinque cuccioli abbandonati salvati dai carabinieri

Denutriti, impauriti e infreddoliti: cinque cuccioli di razza meticcia sono stati salvati dai carabinieri forestali di Lacedonia, in provincia di Avellino, che li hanno trovati abbandonati all'interno di uno scatolone di cartone in un'area boschiva. I cuccioli sono stati rifocillati e visitati dai veterinari della Asl di Avellino. In attesa di eventuali adozioni, sono stati poi affidati ad una associazione di Lacedonia che ha provveduto ad invividuare due balie per accudirli e allattarli.



