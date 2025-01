Scuola nel mirino dei ladri: prefetto, azione contrasto funziona

"C'è la possibilità di invertire la rotta, siamo alla svolta. Gli indici di delittuosità sono in flessione". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, parlando con i giornalisti al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi nella scuola 'Europa Unità' di Afragola convocato per fare il punto sui furti avvenuti nella scuola della cittadina alle porte di Napoli.

Dodici furti dal 7novembre scorso fino a qualche giorno fa.

"Questo significa che c'è un presidio che sostiene la sicurezza e la vigilanza in maniera efficace", ha proseguito il prefetto. Facendo riferimento ai singoli episodi di furti che si sono verificati nella scuola di Afragola e a seguito dei quali la dirigente scolastica ha scritto al prefetto "sono stati realizzati da un presunto autore - ha proseguito di Bari - che, come mi riferiscono i carabinieri, è stato già deferito all'autorità giudiziaria".

"E questo significa che, anche in questo caso, vi è una grande attenzione delle forze di polizia ed anche la presenza qui del questore, del comandante provinciale dei carabinieri e del comandante provinciale della Guardia di Finanza sta a testimoniare che tutti insieme stanno raggiungendo ragguardevoli risultati", ha proseguito.

Il prefetto ha voluto anche sottolineare le attività messe in atto dal Comune di Afragola nel quartiere dove si trova la scuola tra cui "un progetto che partirà a giorni e che prevede l'installazione di otto telecamere, di ristrutturazione della palestra e vi sono anche altre progettualità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA