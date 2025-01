Rifiuti, inquinamento e operai irregolari in cantiere casertano

Violazioni, circa l'impiego dei lavoratori, e il deposito di materiali edili sono emersi a Grazzanise, in provincia di Caserta, nel cantiere di località Borgo Appio dove è in corso la costruzione di un impianto di biometano.

Le criticità sono emerse nell'ambito dei controlli dei carabinieri del Comando Provinciale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta.

In particolare i militari dell'arma hanno scoperto un deposito incontrollato di rifiuti edili sul terreno riconducibili a due delle tre ditte che stanno realizzando le opere, rilevando, successivamente, irregolarità per la posizione di sette lavoratori.

Alla fine dei controlli sono stati denunciati e raggiunti da sanzioni per un importo di oltre 10mila euro gli amministratori di due delle tre ditte; una delle aziende è stata anche sospesa.





