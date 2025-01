Manfredi, d'accordo con Sala su terzo mandato sindaci

"Sul limite ai due mandati c'è una posizione storica dell'Anci che è stata sempre contraria allo stop dopo un numero di mandati per i sindaci. Anche io credo che sia importante che ci sia il giudizio dei cittadini". Lo ha detto il sidnaco di Napoli e presidente dell'Anci Gaetano Manfredi commentando le parole del sindaco di Milano, Sala, che chiede un terzo mandato, affiancandosi ai governatori De Luca e Zaia che non vogliono limiti alle loro candidature.

"Oggi - ha proseguito Manfredi - esiste anche una sperequazione, perché i sindaci di Comuni al di sotto dei 15mila abitanti hanno delle regole diverse con tre mandati di seguito possibili rispetto ai colleghi delle grandi città. Punto che recentemente la Corte Costituzionale ha confermato. Io sono d'accordo con Sala, credo che sia importante il giudizio dei cittadini. È ovvio che ci sono scelte giuridiche e politiche, quindi esistono le scelte politiche che sono fatte dal Parlamento, delle scelte giuridiche di interpretazione della Costituzione e della legittimità che sono fatte dalla Corte Costituzionale". Manfredi risponde anche a una domanda se anche lui vorrà fare il terzo mandato: "No, io sono da tre anni sindaco - ha detto Manfredi - spero che se, sono in salute, potrò arrivare alla fine dei dieci anni da sindaco e se i cittadini mi vogliono votare ancora. Ma non ho aspirazioni di essere eterno".



